Terracina Denunciato per porto abusivo di arma bianca | ma spiega è un “kirpan”

(Di venerdì 8 marzo 2024) TERRACIA – Nel corso della giornata di ieri, a(LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hannoin stato di libertà un 21enne residente a Pontinia (LT) per “di“. Il giovane nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico L'articolo Temporeale Quotidiano.

Terracina / Detenzione ai fini di spaccio - denunciato a piede libero un 33enne. Terracina – Nel pomeriggio del 31 gennaio a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà ... (temporeale.info)

Terracina / Aveva portato via una borsa da un bar sulla Pontina - denunciato l’autore. Terracina – Ieri 26 febbraio a Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il personale del N.O.R. -Aliquota Radiomobile-, ... (temporeale.info)

Terracina / Sorpreso con strumenti atti allo scasso - denunciato un 26enne. Nel pomeriggio del 5 febbraio a Terracina (LT), i Carabinieri dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne ... (temporeale.info)

Maltrattamenti in famiglia e violenza, scatta il divieto di avvicinamento: La Polizia di stato di Terracina, lo scorso 7 marzo eseguito all’Ordinanza ... state riscontrate alla vittima lesioni con prognosi di 7 giorni. Nel corso della denuncia era emerso un vero e proprio ...h24notizie

Fermato per un controllo ma trovato con arnesi da scasso: foglio di via: Emergenza furti nel sud pontino, i carabinieri di Terracina hanno Denunciato un giovane di 26 anni residente ad Aprilia in quanto, nel corso di un ...h24notizie

Sesso in cambio di crack, fino a 40 clienti in un giorno: «Non mi piace prostituirmi, ma sono disposta a tutto per una fumata»: Lucide consapevolezze nel pieno di un dramma: una vita devastata dal crack. Troppo forte la dipendenza per riuscire a farne a meno, nemmeno ora che tutto è venuto fuori. Disposta a tutto ...leggo