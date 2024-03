Terra Amara | soap opera su Canale 5 | trama puntata 8 marzo

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Questa sera, venerdì 82024, alle 21:20 in prima serata su5, va in onda in prima tv una nuovadellaturca. Vediamo insieme, cast e attori.L’azienda vincitrice della gara d’appalto per la fornitura di agrumi all’esercito turco è la Adnan Yaman Holding, provocando la gioia di tutti a Cukurova, tranne Colak. Tra Gaffur e Rasit la tensione è alle stelle. Rasit si rifiuta di obbedire agli ordini di Gaffur, il nuovo capo dei braccianti eletto da quest’ultimo. Cevriye, però, consola Gaffur con le sue attenzioni. Züleyha è felicissima per la vittoria della gara, che rappresenta un grande successo per la sua azienda e per Cukurova. ...