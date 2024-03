Terra Amara | anticipazioni stasera 8 marzo | Zuleya denuncia Hakan-Mehmet

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024)(titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova) va in onda solo in prima serata. A partire dal 15, l’amatissima soap opera turca con le storie ambientate a Çukurova viene trasmessa solo ed esclusivamente il venerdì sera. Sabato 9termina l’appuntamento quotidiano con le vicende che vedono protagonista Zuleyha, iniziato il 4 luglio 2022 con il primo episodio. Al suo posto, è prevista la messa in onda della nuova serie Endless Love con Neslihan Atagül e Burak Özçivit., dove eravamo rimastiè arrivata alla sua quarta e ultima stagione e su Canale 5 si è rivelata un grande successo, tanto che Mediaset ha deciso di puntare sulla dazi in prima serata (anche contro il Festival di Sanremo). Il venerdì Zuleyha deve ...