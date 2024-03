Tenuta Mazzolino inserita nelle 100 eccellenze italiane selezionate da Forbes

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Corvino San Quirico (Pavia) –, storica cantina dell’Oltrepò Pavese oggi guidata da Francesca Seralvo, terza generazione, è statanella prestigiosa lista delle 100di. Ogni anno, infatti, la redazione della nota rivista economica statunitense, con la collaborazione di So Wine and So Food, sceglie 100 aziende che si sono distinte per la loro capacità di innovazione e per ricerca della qualità, facendosi portavoce del Made in Italy in Italia e in tutto il mondo. Con i suoi 20 ettari vitati, dolcemente adagiati sulla riva destra del Po, nella zona collinare a ridosso degli Appennini, nel cuore di una grande zona di origine controllata come l’Oltrepò Pavese,si distingue da sempre per ...