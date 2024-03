Tentano furto in una azienda sannita | l’allarme mette in fuga i ladri

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentatoquesta notte in un esercizio commerciale edile a Fragneto l’Abate. I malviventi, dopo aver forzato una porta antincendio di una ditta specializzata nel settore ubicata nell’area industriale del comune dell‘Alto Tammaro, hanno tentato di introdursi all’interno della struttura, ma hanno probabilmente rinunciato all’eventuale colpo perchè è scattatoanti intrusione. L’imprenditore titolare dell’ha presentato denuncia ai Carabinieri di Pescounitamente alle immagini di video sorveglianza. I militari quindi hanno avviato le indagini per risalire ai malviventi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Marzano - tentano il furto al centro sportivo. Denunciati due ventenni in trasferta da Lodi Vecchio. Marzano (Pavia), 29 febbraio 2024 – Con ogni probabilità avevano intenzione di portare via attrezzature sportive e per la manutenzione dell’impianto ... (Leggi)

Ciampino – Tentano furto in appartamento con i proprietari in vacanza. I Carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno arrestato un 21enne e un minorenne, entrambi di origini rom, poiché gravemente indiziati del reato di tentato ... (Leggi)

Ladri a casa di Anna Casini, è la seconda volta. “Lasciatemi in pace. In casa non ho nulla di valore”: Non è la prima volta che la consigliera Casini viene colpita dai ladri. Dieci anni fa, infatti, la sua abitazione fu svaligiata e i ladri portarono via oggetti di valore, tra cui i regali del ...lanuovariviera

furto nella caserma dei vigili del fuoco: al vaglio le telecamere: Due malviventi Tentano di rubare attrezzature dalla caserma dei vigili del fuoco di San Felice, ma vengono interrotti dall'uscita di una squadra. I carabinieri indagano. Necessario potenziare la sicur ...ilrestodelcarlino

Furti e danni ad Ascoli, la consigliera regionale Anna Casini fa un annuncio per i ladri: «Non venite più, non ne vale la pena»: Quando l’ex vice presidente della giunta regionale ha fatto ritorno a casa, si è resa immediatamente conto che qualcuno aveva tentato di forzare il portoncino blindato di ingresso all’appartamento. E, ...corriereadriatico