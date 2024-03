Tenta di rubare un’auto | persona denunciata per furto a Bibbiena

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – Nella decorsa notte in Pratovecchio Stia, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati predatori, denunciavano in stato di libertà un cinquantenne romeno, senza fissa dimora, sorpreso nel momento in cui aveva forzato le serrature di alcune auto in sosta e una volta introdottosi all’interno, aveva cercato invano di metterle in moto, collegando i fili di accensione. Dalla successiva perquisizione, fatta dai carabinieri, veniva trovato in possesso di un borsone contenente merce di dubbia provenienza, quale liquori, profumi e prodotti alimentari. Le autovetture prese di mira, sono una WW GOLF, una FIAT PANDA e una FIAT PUNTO, i cui proprietari hanno presentato denuncia querela, presso gli uffici dei carabinieri di. La ...

