Tensione alla Fantacci srl I lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia

(Di venerdì 8 marzo 2024)di nuovo incrociato le, idiIndustrie srl a Poggibonsi. Riuniti in assemblea, i dipendentidi proseguire nello stato di agitazione proclamato dFiom Cgil e dRsu poco più di un mese fa, il 5 febbraio, in seguito"disdetta della contrattazione di secondo livello da parte dell’azienda". Un pacchetto di sedici ore di sciopero, entro la fine di questo mese. L’altro giorno si sono astenuti dal lavoro durante le ultime due ore del turno gli addetti, cinquanta, di questa importante realtà produttiva della Valdelsa che è attiva da sessanta anni nel campo degli utensili per serramenti in legno con sede a Poggibonsi in via Raffaello, quartiere del Palagetto. Dopo il primo sciopero con ...

