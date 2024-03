Tennistavolo | Under 19 Il bronzo della Villa D’Oro vale molto di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fine settimana dedicato alla prima fase dei campionati italiani giovanili, che hanno visto impegnati nel centro federale di Terni i migliori atleti nazionali delle categorie21 e19. Di particolare rilievo ilconquistato nella gara a squadre19 (foto), soprattutto se si pensa che laha schierato come unico reale19 Daniele Rossi, con Davide Monari che è un17 e Lorenzo Rettighieri che è addirittura15. Ma tutte e tre le promesse hanno messo punti nel carniere. I rossoneri si sono arresi in semifinale ai vincitori del titolo del Cus Torino. Daniele Rossi nel doppio maschile in coppia col reggiano Filippo Corniani, ha perso solo in semifinale contro Vallino-Costa. Rossi nel doppio ...