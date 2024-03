Tennistavolo Agli italiani di doppio Under 21 e 19 Matilde Bellatalla si classifica terza Bene Puppo e Ruocco

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un bronzo, un quarto e un ottavo di finale per i giovani atleti della Apuanianella prima giornata dei campionatidi19 e21) di Terni. Presente alla manifestazione con tre tesserati, la società gialloazzurra ha conquistato un bronzo con(nella foto, allenata dai tecnici Massimo Petriccioli e Benas Skirmantas), mentre buone sono state le prestazioni di Andreae Leonardo. Nelfemminile19 in coppia con Caterina Angeli, la Belletalle si è arresa solo in semifinale, davanti alla coppia piemontese Sereno Regis-Anastasia De Costanzo (testa di serie numero 2), dopo un match combattuto e lo 0-3 finale non rispecchia i ...

Tennistavolo torneo provinciale, grande prova di Nicolò Favini. Nell’Under 11 chiude terzo: Grandissima prestazione dell’atleta ducale che è stato l’unico a strappare dei set al vincitore del torneo Franco Porta ...vigevano24

Tennistavolo Norbello: Marco Antonio Cappuccio e i due bronzi Agli Italiani u.21: NORBELLO, 5 MARZO 2024 - In mezzo alla messe di medAglie che i club sardi hanno messo a segno ai Campionati Italiani Giovanili under 19 e under 21 ha risposto all’appello pure la società del centro Sa ...infooggi

Tennistavolo Norbello: i due bronzi di Marco Antonio Cappuccio Agli Italiani under 21: Ma sorprende anche nel doppio misto under 21 gareggiando con Margherita Cerritelli del Muravera TT, una coppia che mai si era costituita in passato. In semifinale ha dovuto cedere il passo ad un altro ...informazione