Tennis | Halep riparte dagli Stati Uniti | sarà Wild Card per il WTA di Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Simonada. Lata rumena che poche ore fa ha vinto il ricorso presentato al TAS ottenendo una consistente riduzione della sua squalifica da quattro anni a nove mesi, prenderà parte al WTA di, competizione in programma dal 17 al 31 marzo. La giocatricedella partita in qualità di, dopo un invito di James Blake, Direttore del Torneo. L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata attraverso un posto sui canali social: “Sono entusiasta di farvi sapere che farò il mio ritorno al WTA Tour tra due settimane alOpen! Grazie al torneo per avermi dato questa opportunità e non vedo l’ora di tornare in campo e competere. Ci vediamo presto!“. Come un segno del destino, ricomincia ...