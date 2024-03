Tennis Galuppi e Brunetti vincono l’Oremplast

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sono Lorenzoe Martinai vincitori del trofeo "Oremplast", torneo nazionale di terza categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del CircoloMassa Lombarda nello scorso fine settimana, e che ha visto la partecipazione di 76 atleti.(3.1, DavisTeam Bologna), accreditato della seconda testa di serie nel tabellone maschile (47 iscritti), dopo aver avuto via libera nei quarti per il ritiro sul 4-1 in suo favore di Alex Gencarelli (3.2, Country Club Bologna), in semifinale si è sbarazzato per 4-2 4-0 di Marco Giovagnoli (3.2, Ct Massa Lombarda), numero 3 del tabellone, e in finale ha sconfitto 4-0 5-3 Alessandro Galateri di Genola e di Sunigl (3.2, NettunoClub), che ha avuto la meglio 4-1 4-2 nei quarti su Leonardo Venturi ...