Tennis | Atp Indian Wells | Sinner avanza al 3° turno**

(Di venerdì 8 marzo 2024) Los Angeles, 8 mar. -(Adnkronos) - Jannikagevolmente al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 9.495.555 dollari). L'altoatesino, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-0 in un'ora e 20 minuti. Dopo un inizio equilibrato, con i primi sei game che seguono i servizi (nel 5° giocosalva anche una palla-break), il vincitore dell'Australian Open, piazza un parziale di nove game consecutivi che lo porta in scioltezza alla vittoria. Al prossimo turnoaspetta il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 del mondo e 25 del seeding e il croato Borna Coric, numero 35 del ranking. Per l'altoatesino che resta ...