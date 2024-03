Tennis | Atp 1000 Indians Wells 2024 | Sinner non si ferma più Kokkinakis battuto 6-3 | 6-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Miami, 8 marzo– Jannikcomincia nel migliore dei modi la sua avventura al torneo ATP Masterdi. Alla prima competizione da numero 3 del mondo e in piena corsa per accorciare la distanza in classifica su Carlos Alcaraz in un ideale sfida a distanza sul cemento di Miami, l’azzurro ha superato agilmente Thanasicon il punteggio di 6-3, 6-0. L’altoatesino accede al secondo turno al termine di un match controllato dall’inizio alla fine, con una fase iniziale del primo set più combattuta nei primi 4 game, fino a quandonon ha preso definitamente in mano l’incontro chiudendo agilmente 6-3. Nel secondo set l’italiano parte subito forte conquistando il break e poi nonndosi più: la seconda partita va ...