Tempio Pausania | processo a Ciro Grillo in aula In piazza corteo e striscione | “Sesso senza consenso è stupro”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Continua, dal 2019, il procedimento penale con l'accusa di violenza sessuale in cui sono imputati, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e i suoi tre amici genovesi. L'ennesima udienza, oggi 8 marzo 2024, si è aperta con l'amica norvegese della studentessa di 23 anni, 'Silvia' (nome di fantasia) che li accusa di averla violentata la notte fra il 16 e il 17 luglio di cinque anni fa nella villetta del Pevero in uso alla famiglia, durante una vacanza in Costa Smeralda. Incontro la violenza sulle donne L'articolo proviene da Firenze Post.

