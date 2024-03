(Di venerdì 8 marzo 2024) Una trasformazione ferroviaria e urbanistica destinata a cambiare il sistema della mobilità su ferro ae in Toscana. Unsempre più vicino e che il presidente Eugenioben delinea durante ildi stamani, 8 marzo 2024, in via Circondaria,ladell’Alta velocità. Accompagnato dai tecnici di Rfi, il presidente spiega e allarga la visione daalla Toscana L'articolo proviene daPost.

Firenze, il tunnel dell’Alta Velocità ha raggiunto 600 metri: Firenze, 8 mar. (askanews) – Procedono i lavori per il tunnel dell’Alta Velocità a Firenze. La talpa Iris, partita da Campo di Marte, fra circa 240 giorni arriverà a Belfiore, che dovrà accogliere i b ...askanews

Tav a Firenze, sopralluogo di Giani a Belfiore, dove nascerà la nuova stazione: “Il futuro è qui”: Una trasformazione ferroviaria e urbanistica destinata a cambiare il sistema della mobilità su ferro a Firenze e in Toscana. Un futuro sempre più vicino e che il presidente Eugenio Giani ben delinea d ...firenzepost

Firenze, terminati i lavori di riqualificazione in via Faenza: Via Faenza a Firenze è stata riqualificata . Sono infatti terminati i lavori di rifacimento in pietra della carreggiata e dei marciapiedi a raso nel tratto tra via Nazionale e via Cennini, già ...055firenze