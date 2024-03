Tatami | una finestra sulle donne iraniane

(Di venerdì 8 marzo 2024) Anche al cinema si celebra la giornata dedicata alle. Sono tre i cinema di città e provincia – Rosebud, Multisala 900 di Cavriago e Boiardo di Scandiano - che stasera (tutti alle 21) propongono una serata evento, con l’anteprima del film ‘’ diretto dalla regista iraniana Zar Amir Ebrahimi (miglior attrice a Cannes per "Holy Spider") e dal regista israeliano Guy Nattiv (premio Oscar per "Skin"). Un film sulla condizione delle, che uscirà nelle sale il prossimo 4 aprile, ambientato a Tbilisi, in Georgia, durante i campionati mondiali di judo.

