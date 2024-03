Tariffa puntuale dei rifiuti | cos’è | come si calcola e perché interesserà sempre più comuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bologna, marzo 2024 – In Emilia-Romagna ogni anno vengono prodotte 2.801.831 tonnellate didi cui il 74% viene smaltito grazie alla raccolta differenziata. In 102 dei 330della Regione, però, è stato compiuto un ulteriore passo avanti: l’introduzione dellazionelaE’ un sistema per la gestione deiche consente di introdurre unata (almeno in parte) in base alla reale produzione di rifiuto conferito dai cittadini. Al momento il 36% della popolazione emiliano romagnola è già soggetta a questo sistema, secondo il rapporto 2023 sulla gestione deipubblicato da Arpae e Regione Emilia-Romagna. Ma presto potrebbero ...