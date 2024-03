Taranto | auto si ribalta dopo un frontale nella notte dell’8 marzo | ferite quattro ragazze Una è in condizioni gravi

Incidente a Taranto - auto contro palo nella notte : gravi 4 ragazze. (Adnkronos) – Quattro giovani donne sono rimaste ferite, in modo grave, in un Incidente stradale avvenuto sta notte , in via Mediterraneo a Taranto . Sono ... (periodicodaily)

Juve Stabia - Taranto. Si giocherà a porte chiuse, Scala: «A pagare è Castellammare Qui il calcio c'entra ben poco»: Per disposizioni delle autorità locali, la gara sarà disputata in assenza di spettatori. «Intervengano i parlamentari della zona per ristabilire un briciolo di giustizia in un territorio che merita ri ...stabiachannel

Taranto, auto finisce contro un palo a causa di un incidente stradale: gravi quattro donne: Quattro donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto durante la notte di oggi 8 marzo 2024 a Taranto. Il fatto è avvenuto in Via Mediterraneo, coinvolgendo una Fiat 500 e una ...tag24

Gli autotrasportatori confermano, stop prestazioni a ex Ilva: confermano il blocco delle prestazioni negli stabilimenti di proprietà di Acciaierie d'Italia di Taranto, Novi Ligure, Genova, Racconigi e Marghera. Questo è quanto deciso nella riunione di ieri ...ansa