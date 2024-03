Tafferugli in Casertana-Foggia | questore Grassi emette 14 Daspo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato di Caserta ha identificato 14 tifosi coinvolti neiavvenuti nel corso dell’incontro di calcio, disputato il 4 dicembre 2023 allo Stadio “A. Pinto” di Caserta e valevole per il campionato nazionale di Lega Pro. Si tratta di otto tifosi dellae sei del. Al termine delle attività investigative, condotte dalla DIGOS della Questura di Caserta, ilAndreaha emesso nei loro confronti 14per un totale di 56 anni di divieto di ingresso negli stadi di tutta Italia. Per due di loro, recidivi in quanto già destinatari della stessa misura negli scorsi anni, il provvedimento è stato adottato con l’aggiunta dell’obbligo di firma, prima e dopo la disputa ...