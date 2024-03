Svolta digitale Dopo il Covid non si arretra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nappo* Dalla fine della seconda guerra mondiale abbiamo assistito a un accrescimento della mobilità internazionale e abbiamo visto sorgere delle vere e proprie correnti di migranti universitari. Flussi che hanno spostato migliaia di persone per raggiungere i migliori atenei in tutte le nazioni e che hanno seguito direzioni influenzate da vicende storiche, sociali, politiche, economiche e culturali. In precedenza chi voleva realizzare un’educazione di qualità doveva prendere la valigia e traslocare in un altro luogo. Poi è nato lo scambio studentesco come l’Erasmus. Un programma che a tutt’oggi muove migliaia di studenti e che nel lasso finanziario 2021-27 ha avuto un raddoppio di budget europeo. In Europa la prima legge che ha tentato di disciplinare l’E-learning (cioè la formazione a distanza utilizzando la tecnologia e la Rete posti a servizio dell’apprendimento) risale al luglio ...