Supplenze | scuole alla ricerca di docenti Interpelli e scadenze

Gli esami per il ruolo ’assorbono’ 52 precari. Una settimana di supplenze in varie scuole. Sono 52 gli insegnanti precari dell’Istituto Pacinotti Belmesseri che la prossima settimana dovranno assentarsi dalle lezioni per partecipare alle prove dei ... (lanazione)

8 marzo, oltre l’80% degli insegnanti è donna: ecco dove sono le eccezioni. I dati ufficiali del Ministero: Quali sono le eccezioni Il 33% dei docenti della scuola Secondaria di II grado è uomo. Il 25,4% dei docenti supplenti è uomo. In 55 anni, la presenza delle donne nella scuola media è cresciuta di 18 ...orizzontescuola

Carta del docente ai precari, Anief: a Padova il giudice risarcisce una maestra di sostegno della scuola primaria: Come tutti gli insegnanti con contratto annuale, anche i docenti di sostegno precari della scuola primaria hanno pieno diritto ad avere ...orizzontescuola

Latina, falsi titoli universitari per insegnare: in 38 via dalle graduatorie (e licenziati): LATINA Terremoto nelle graduatorie per le Supplenze e per il sostegno valide per il biennio 2022/2024 nella provincia di Latina. L'Ufficio scolastico provinciale sta pubblicando in questi ...ilmessaggero