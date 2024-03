Supersex | gli attori della serie e i loro ruoli | da Moana Pozzi a Tommaso

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dal 6 marzo su Netflix è disponibile unache è destinata a far parlare di sé, almeno per il tema trattato ed i suoi protagonisti. Si tratta, ovviamente, didiretta da Matteo Rovere, in cui si racconta la costruzione e la nascita del mito di Rocco Siffredi, impersonato da Alessandro Borghi e diventato un pornodivo di fama mondiale. Questo, però, non è l’unico.presente. Ecco la lista dei diversi protagonisti con iinterpreti. Alessandro Borghi – Rocco Siffredi Gaia Messerklinger –Vincenzo Nemolato – Riccardo Schicchi Nutsa Khubulava – Rosa Caracciolo Johann Dionnet – Gabriel Pontello Giulio Greco – Christoph Clark Mario Pirrello – Franco Caracciolo Jasmine Trinca – Lucia Eva Cela – Lucia da giovane Adriano Giannini –Tano Saul Nanni – ...