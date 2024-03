Superbike | Clamoroso | ecco le scuse a Jonathan Rea!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) No, non è certo stato l’inizio cheRea si sognava dopo aver lasciato Kawasaki per problemi molto similari a quelli riscontrati sull’asfalto di Phillip Island. Il round corso in Australia dalla, che ha ufficialmente segnato l’inizio del Mondiale 2024, si è rivelato indigesto per l’ex pluricampione del mondo nordirlandese che non è mai riuscito a trovare un feeling positivo con la sua Yamaha mettendo in scena un weekend disastroso, forse il peggiore della sua carriera in SBK. La Casa di Iwata si è prontamente scusata con il centauro affermando che le prestazioni miglioreranno, certamente, nel prossimo appuntamento iridato. Yamaha chiede scusa aRea: “Ci assumiamo le nostre responsabilità…” (Credit foto – pagina Facebook del centauro nordirlandese)“Sin dai primi giri a Phillip Island con il nuovo ...