Sugli spalti Già al via la prevendita Gli orari del botteghino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Perugia-Ancona è una partita sentita tra le tifoserie. Il Perugia intanto fa sapere che sono in vendita i tagliandi, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, per la gara Perugia-Ancona, in programma domani alle 16,15 allo stadio "Curi". I biglietti possono essere acquistati anche aldi Pian di Massiano (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) nei seguenti: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domani (giorno gara) sarà possibile dalle 10 alle 15,15o continuato (o di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questoo acquistare online e nelle ricevitorie). Non mancheranno i tifosi ospiti: è fatto divieto l’acquisto nel settore Curva Nord e settori ordinari per i residenti nella regione Marche. La vendita terminerà stasera ...