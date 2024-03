Sudan | Onu | cessate il fuoco per Ramadan

Onu - 'otto milioni di sfollati per la guerra in Sudan'. I combattimenti in Sudan tra esercito e paramilitari hanno causato "quasi 8 milioni " di sfollati . Lo ha dichiarato mercoledì l'alto commissario delle Nazioni ... (quotidiano)

Sudan - la guerra dimenticata : per l’Onu gli sfollati sono ormai “quasi 8 milioni”. La guerra in corso in Sudan dall’aprile scorso ha provocato quasi 8 milioni di sfollati . La denuncia arriva dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i ... (tpi)

Consiglio Onu chiede il cessate il fuoco in Sudan per il Ramadan. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco in Sudan durante il Ramadan che inizia la prossima settimana. Il ... (quotidiano)

Consiglio Onu chiede il cessate il fuoco in Sudan per il Ramadan: Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco in Sudan durante il Ramadan che inizia la prossima settimana. (ANSA) ...ansa

Sudan: delegato Cina all’Onu, Consiglio di sicurezza “eviti di esacerbare tensioni”: Le azioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in Sudan "dovrebbero favorire la diplomazia ed evitare di esacerbare le ...agenzianova

Sudan. Segretario ONU Guterres chiede cessate fuoco per Ramadan: Un cessate il fuoco in Sudan durante il mese di Ramadan, per dare ai civili sei settimane di sollievo da quasi dieci mesi di combattimenti ...ilmetropolitano