Succo di frutta ritirato dal mercato | contiene micotossine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un allarme sicurezza alimentare ha coinvolto la catena di supermercati Lidl, che ha richiamato un lotto del frullato multifrutti ‘Red Genius’ a marchio Solevita a causa di una possibile contaminazione da patulina, una micotossina prodotta da funghi dei generi Aspergillus e Penicillum. Questa sostanza, considerata moderatamente pericolosa per l’uomo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, può interferire con la salute causando sintomi come nausea, vomito e disturbi digestivi, oltre a ridurre le capacità immunitarie e manifestare effetti neurotossici e negativi a livello gastrico e intestinale. Le caratteristiche del prodotto: tutti i dettagli Il prodotto interessato, denominato “Solevita Smoothie Red Genius, 250 ml“, è stato prodotto dalla Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, con sede a Moers, in Germania. Le bottigliette da 250 ml presentano come data di scadenza il 12/03/2024 ...