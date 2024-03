Studenti occupano la Statale di Milano | “L’8 marzo giornata di lotta”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024), 7- Un'area dell'Universitàdi, in via Festa del Perdono, è stata occupata oggi daglidell'assemblea universitaria Rebelot, in vista dell'8. Sull'edificio è stato appeso un lungo striscione rosa con scritto “se le nostre vite non valgono, noi occupiamo”. Come ricorda Chiara, domani sarà “una grandedie non di festa, che riguarda una liberazione del genere femminile e di tutti i generi non conformi e le soggettività oppresse di questo sistema”. Per questo l'occupazione sarà anche occasione di "offrire un'alternativa allo studio nozionistico, mnemonico e anche patriarcale, che l'istituzione università propone ogni giorno”. Per domani sono previsti nello spazio occupato “dei momenti di ...