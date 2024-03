Strage di Altavilla Milicia | un' amica di Antonella Salamone | Voleva andarsene | e spunta un pacco misterioso

Bruzzone e la strage di Altavilla Milicia - la criminologa incontra Barreca. Il difensore : ecco perché l’ho scelta. Altavilla Milicia (Palermo), 7 marzo 2024 - Roberta Bruzzone ha incontra to in carcere Giovanni Barreca dopo la strage di famiglia ad Altavilla Milicia ... (quotidiano)

Altavilla, Sabrina Fina è la ‘sacerdotessa del male’: “Ruolo cruciale nella Strage”: Sabrina Fina, la compagna di Massimo Carandente accusata di omicidio plurimo e occultamento di cadavere, potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella Strage di Altavilla Milicia. Secondo la criminologa ...mondopalermo

La Strage di Altavilla, Roberta Bruzzone: “Il bimbo di 5 anni morto di stenti con la promessa che sarebbe resuscitato”: E’ stato lasciato morire di stenti per purificarlo. Una morte atroce, quella di Emanuel, il bimbo di 5 anni vittima della Strage di Altavilla.blitzquotidiano

La Strage di Altavilla, parla il fratello di Sabrina Fina: «Mia sorella innocente, si sono ammazzati tra di loro in famiglia»: «Mia sorella non è assolutamente come la state descrivendo, l’artefice la manipolatrice o l’organizzatrice della Strage, e anche il marito marito ha problemi gravi di salute e non riuscirebbe mai a fa ...mondopalermo