Stop ai gettonisti nella sanità in Lombardia | il Tar sospende la delibera della Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 marzo 2024 – Sospesa laadottata dallacon la quale la giunta Fontana ha disposto loai medici “”. Si tratta di una decisione del Tar, dopo sul ricorso presentato da 'Gap Med Società Tra Professionisti'. Secondo la pronuncia, che l'Adnkronos Salute ha potuto visionare, nel dettaglio il tribunale amministrativo regionale ha sospeso in via cautelare la Dgr XII/1514 del 13 dicembre 2023 “limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core”, e “fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2024”.