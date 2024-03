Stellar Blade | la demo è disponibile sul PlayStation Store

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ladisulnegli USA, con Shift Up e Sony Interactive Entertainment che hanno deciso di riservare questa gradita sorpresa a tutti i fan del gioco nel corso di questa serata dell’8 Marzo 2024. L’arrivo sulla versione europea dellodovrebbe essere imminente. Come segnalato dal sempre puntualeGame Size, la versione di prova del titolo action con protagonista EVE è contraddistinta da un peso di 168.168 GB, con i fan che grazie ad essa possono provare in anteprima una specifica sezione del gioco. Aggiungiamo cheè caratterizzata sa una storia che vede EVE impegnata ad affrontare tutta una serie di nemici potenti e pericoli, con il futuro ...

