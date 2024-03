Stefania Andreoli e il sottovalutato potere creativo delle bambine | «Cari genitori | non vantatevi troppo dell' obbedienza delle vostre figlie»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2024) La pressionea perfezione fin da piccole può rappresentare un rischio per lo sviluppo del potenzialefemminile. Lo mette in luce una nuova ricerca LEGO condotta su 61.500e figli di età compresa tra i 5 e i 12 anni. La psicoterapeuta'età evolutiva spiega l'importanza di aiutare lea esprimersi fino in fondo. Senza costrizioni né pregiudizi che alimentano il gender gap