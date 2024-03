Stanislaw Baranczak | abitare il mondo da fuori Traduzione di Annalisa Carlevaro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ironia, scetticismo, nostalgia e una marcata percezione della follia del. Sono questi alcuni degli elementi portanti della poetica di Stanis?aw Bara?czak, figura insigne della letteratura polacca della seconda metà del secolo scorso e autorevole traduttore. Esponente di spicco del gruppo neoavanguardista Nowa Fala (Nuova Ondata), concepisce la poesia come arma politica per smascherare la lingua della comunicazione di massa e della burocrazia, come strumento per formare la coscienza sociale e il pensiero autonomo, in opposizione al torpore conformistico. Un classico della letteratura che si impone con forza anche nella realtà sociopolitica contemporanea, classico secondo una delle definizioni di Calvino, un equivalente dell’universo che si nasconde nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale. Le poesie presentate sono tratte ...