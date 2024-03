Stadio Maradona | la replica dell’avvocato di De Laurentiis | dure parole sul restyling

(Di venerdì 8 marzo 2024) Continua il dibattito tra il Comune di Napoli ed Aurelio De. Le parti hanno visioni differenti, visto che il Comune spinge per ildeled il patron azzurro per il nuovo. Arriva la duradi Deall’ipotesidel. Nel corso degli ultimi giorni, in casa Napoli si è parlato più di tematiche extra campo. Difatti Deha annunciato la volontà di voler costruire un nuovoper il Napoli, ma il sindaco Manfredi ha già invitato il patron azzurro a rivedere la sua posizione. Il primo cittadino di Napoli ha proposto a Dedi rivedere la sua posizione, e puntare sul ...

Napoli - Manfredi risponde a De Laurentiis : “Nuovo stadio? Via maestra è restyling Maradona”. “In primo luogo i tempi delle bonifiche sono più lunghi rispetto a quanto è stato detto. Proprio ieri abbiamo definito in maniera dettagliata il ... (sportface)

Meluso già bocciato Napoli, parte la caccia al direttore sportivo: Mauro Meluso, nel corso della sua unica stagione da Direttore Sportivo, non ha convinto le aspettative del presidente De Laurentiis. Dopo un sola stagione, il dirigente ex Spezia potrebbe già lasciare ...gonfialarete

Simeone, comune di Napoli: "Stadio a Bagnoli Io sto aspettando ancora un progetto serio": A Radio Punto Nuovo: 'Il Maradona resta lo Stadio candidato ad Euro 2032. A breve partiranno i lavori, il Comune ha la possibilità di farlo: lo renderemo a norma per tutte le competizioni Uefa' Napoli ...virgilio

Comune, Simeone attacca ADL: “Europei al Maradona, ci penseremo noi! Non ci serve uno Stadio di De Laurentiis!”: Non abbiamo bisogno di uno Stadio di proprietà di De Laurentiis per portare l'Europeo a Napoli. Lo Stadio Maradona resta lo Stadio della città e resta quello candidato per ospitare Euro 2032. Gli ...tuttonapoli