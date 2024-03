Stadio di Napoli a Bagnoli | Manfredi a De Laurentiis | “Tempi troppo lunghi La priorità è il Maradona”

Toh - il Comune di Napoli non sapeva niente dello stadio a Bagnoli (FanPage). Il Comune di Napoli non sa nulla dell’intenzione di costruire un nuovo stadio a Bagnoli. Ieri ha parlato del nuovo progetto dello stadio il presidente del ... (ilnapolista)

Dal Comune: "ADL non decide il destino dell'Impero. Due stadi a distanza di 500 mt": Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, ha parlato della possibilità di ristrutturare lo Stadio Maradona per gli Europei del 2032. Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli e presidente ...areanapoli

Il Toro club Valli Alto Canavese Priacco ha vinto lo scudetto per il numero di abbonamenti: C’è stata una grande festa a tinte granata a Cuorgnè martedì sera. Il Toro club Valli Alto Canavese Priacco da anni è al primo posto per numero di abbonamenti allo Stadio Grande Torino e così il ...torinogranata

Napoli, i convocati di Calzona per il Torino: assenti Ngonge e Cajuste: Calzona non fa turnover in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona. Rrahmani non è al meglio per un leggero fastidio muscolare e dovrebbe essere preservato: si scalda Ostigard. Dirige il m ...gonfialarete