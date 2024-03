Sport in lutto | Riccardo se n’è andato a 15 anni per un malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) In una giornata che si è trasformata in tragedia,Radiconi, un ragazzo di soli 15, è deceduto a seguito di unimprovviso mentre stava tornando a casa con la mamma dopo la scuola. Il tragico evento si è verificato l’8 marzo a Grosseto, lasciando la comunità e la famiglia in uno stato di profondo dolore. La madre, guidando l’auto verso casa, si è trovata improvvisamente a dover gestire l’emergenza quandoha manifestato il. Nonostante il panico, ha avuto la prontezza di accostare e chiamare i soccorritori, che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il giovane senza successo. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il cuore del ragazzo aveva già smesso di battere al loro arrivo. Dopo estenuanti tentativi di rianimazione,è stato ...