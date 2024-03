Spal tradita dai soliti difetti. Cattiveria e cinismo mancano sul più bello. Ma non è tutto da buttare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Carina", e in avvio perfinoccia, contro la Torres la secondadi Mimmo Di Carlo è mancata dello spadone che raramente in stagione ha saputo calare, e che è tra le prime ragioni della sua modesta e pericolosa collocazione di classifica. Oltre che da un avversario – sì, in campo ci sono anche quelli – benissimo oliato e non ancora sazio, è stata trafitta da eccessi di leziosismo. Ed è un peccato, perché la prima mezz’ora dei biancazzurri era stata vogliosa e invogliante, e con un pizzico di fortuna e diin più avrebbe potuto dare a gara e a risultato una svolta diversa. Ma come sempre in stagione, un gruppo apparentemente costruito per primeggiare tecnicamente va in difficoltà al momento di calare la scimitarra. Nelle zone calde della partita latitano concretezza e. Prendiamo gli episodi ...