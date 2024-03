Sostituto Osimhen | Zirkzee fuori portata per il Napoli

Napoli - si pensa al sostituto di Osimhen : tre nomi in lista. Il Napoli si prepara per la prossima stagione, consapevole della probabile partenza di Victor Osimhen ; salvo sorprese incredibili, il calciatore ... (dailynews24)

Rai, Paganini: "Sarri pista molto credibile! Meluso Perfetto per ADL": A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport ...tuttonapoli

Osimhen, il compagno di nazionale lo chiama in Premier: "Un giocatore così generoso...": Frank Onyeka, centrocampista nigeriano del Brentford, è in una posizione privilegiata per poter giudicare un eventuale trasferimento di Victor Osimhen in Premier League, avendolo come ...tuttonapoli

Milan, scelto Gyokeres per l’attacco: ma c’è una concorrente temibile: Il Milan vuole Gyokeres per l'attacco: la stella svedese è il nuovo obiettivo dei rossoneri. C'è la concorrenza di una rivale di Premier ...milanlive