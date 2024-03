Sosa | “Osimhen può vincere il duello con Buongiorno”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roberto, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Tele A. Nel corso della trasmissione “A tutto Napoli” ha rilasciato dichiarazioni sulla partita che si giocherà tra meno di due ore al Maradona. Nonostante il rientro di, i granata del Torino sono sempre pericolosi. Tuttavia il Napoli ha la possibilità di dare continuità ai risultati positivi conseguiti da quando Calzona siede sulla panchina azzurra. Di seguito le parole di “El Pampa” alla trasmissione.su Napoli – Torino Queste le parole dell’argentino ex attaccante del Napoli: “Il Torino ha la quarta miglior difesa del campionato. Juric come Gasperini fa seguire l’uomo. Ha ritrovato anche, uno dei migliori difensori italiani. Sono in emergenza, ma spingono molto sugli esterni e sanno chiudersi a 5. Il Napoli deve approfittare del ...