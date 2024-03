Snowboardcross | Michela Moioli seconda in qualifica a Cortina Altri due azzurri passano il taglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sono da poco terminate lezioni aD’Ampezzo, località che ospita questo fine settimana la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Sono in tutto tre gli atletiche hanno conquistato un posto nel tabellone finale, rispettivamente due in campo maschile e una in campo femminile. Nella gara maschile ottima prova per Lorenzo Sommariva, abile a strappare l’ottava piazza rimediando un gap di +0.85 rispetto al leader della classifica generale, Eliot Grondin, primo con 38.60 davanti agli statunitensi Senna Leith (+0.53) e Jake Vedder (+0.54). Ventunesimo posto poi per Omar Visintin che ha evitato la Run 2 con un ritardo di +1:36 rispetto al primo classificato. Niente da fare invece per Matteo Menconi, trentottesimo con +1.89, mentre Tommaso Leoni si è dovuto accontentare della ...