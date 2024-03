Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2024 | Sommariva e Visintin superano le qualificazioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lorenzoe Omarledellomaschile nella tappa didelsulla pista San Zan di Socrepes, ad’Ampezzo. I due azzurri hanno chiuso rispettivamente in ottava e ventunesima posizione in questa sessione di qualifiche anticipata di un giorno per le avverse condizioni meteo, ma con gara a eliminazione diretta mantenuta per il tardo pomeriggio di domani. Niente da fare, invece, per gli altri azzurri ai nastri di partenza, che non sono riusciti a entrare tra i migliori 32: Matteo Menconi 38esimo, Tommaso Leoni 41esimo, Devin Castello 46esimo, Filippo Ferrari 49esimo, Michele Godino 57esimo, Niccolò Colturi 58esimo, Matteo Rezzoli 59esimo, Octavian Buda 67esimo, Luca Abbiati 68esimo, ...

Kranjska Gora senza neve: cancellato anche lo slalom speciale: La pioggia degli ultimi giorni ha cancellato ogni chance per la disputa della tappa di Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora ...discoveryalps