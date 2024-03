SNAI – MotoGP: si riparte dal Qatar, Bagnaia sempre favorito. Primo successo a 1,85, terzo titolo mondiale di fila a 2,50: C’è il torinese in testa alla lavagna antepost di inizio stagione: il terzo Mondiale di fila, su SNAI, si gioca a 2,50, con Marc Marquez (anche lui in sella alla Ducati) primo inseguitore a 2,75. Sul ...adnkronos

Massimo Ceccherini: “Vincerà ‘Io capitano’, è piaciuto anche al Papa”: E poi ormai sto qui in montagna, sull’Appennino, sto in pigiama. Però ti dico una cosa, in segreto: punta sulla vittoria del film alla SNAI”. “Credo nei miracoli. Quello che è accaduto a me è stato un ...quotidiano

Pronostici MotoGP: Gran Premio del Qatar 2024. Inizia anche la stagione del motomondiale. Marquez insidia Bagnaia: Pronostici MotoGP GP Qatar 2024. Tutto sull'inizio del motomondiale da Locali con Bagnaia favorito, ma occhio a Marc Marquez.betitaliaweb