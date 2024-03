Smood | tributo a Michael Jackson

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si allarga la già folta collezione di tributi ai grandi artisti nazionali ed internazionali, che ogni weekend si susseguono sul palco dellodi Ceparana. Questa sera, dalle 22 (dalle 20.30 la cena) sarà la volta di Man in the mirrorCelebration. Una band proveniente da Latina, capitanata da Michele Avvisati nel ruolo dell’indimenticabile ed indimenticato re del pop, King Micael, accompagnato magistralmente dalla sua straordinaria band. Con oltre 1 miliardo di copie vendute in tutto il mondo,è uno degli artisti musicali di maggior successo discografico con vendite paragonabili solo ad Elvis Presley ed ai Beatles. Nel 1982 pubblicò il sesto album, Thriller, che a tutt’oggi il più venduto nella storia della musica, con vendite stimate in 100 ...