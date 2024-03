Smart #3 Brabus | la prova de Il Fatto it – Il suv elettrico che non ti aspetti – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Swatch Mercedes Art. Discende da queste tre parole il nome “”, che per un quarto di secolo ha caratterizzato la macchinetta più glamour del mondo, la minuscola due posti che ha invaso tante metropoli occidentali, a partire da Roma e Parigi. L’erede più fresca di quella mitica vetturetta, che al principio misurava due metri e mezzo esatti, si chiama#3. E non le assomiglia af, così come non la ricorda per niente la capostipite dellaNew Era, la #1, uscita nel 2022 e lunga 4,27 metri. La 3 invece, rispetto alla gloriosa antenata, misura quasi due metri in più, ha l’aspetto da suv-crossover-coupé, è fully electric (come le ultimeine, in verità) e viene prodotta in Cina. Dell’eredità della Swatch car immaginata dal visionario imprenditore degli orologi svizzero Nicolas ...