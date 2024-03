Smantellata la sanità pubblica Lo conferma anche la Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ambulatori smantellati e un aumento esponenziale di prestazioni fornite dal servizio sanitario privato. Una situazione, quella del poliambulatorio di Paullo, ben diversa da quanto riportato nel piano organizzativo strategico aziendale 2016-2018 della Asst Melegnano Martesana, per il quale il centro polispecialistico cittadino avrebbe dovuto essere un fiore all’occhiello del distretto sanitario, con un raddoppio delle discipline specialistiche da 8 a 16 e un totale di 118 ore settimanali di prestazioni effettuate. "Nonostante tutte le rassicurazioni - denuncia Massimo Gatti, uno dei portavoce del Coordinamento per la salute nel Melegnanese - la realtà è ben diversa e arlo, una volta per tutte, è lo stesso assessore al Welfare diLombardia". Rispondendo a un’interrogazione sul tema presentata dal consigliere regionale Onorio Rosati, ...