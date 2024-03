Skyscanner adesso ti dice quando conviene prenotare un volo e dove andare | per risparmiare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pianificare un viaggio sta diventando sempre più difficile. Un po' perché i costi di voli e hotel sono lievitati in maniera esponenziale, ma anche perché si trovano sempre meno posti e ci si muove con tantissimo anticipo rispetto alla data della partenza. Eppure, nonostante le difficoltà e la necessità e bilanciare le proprie vacanze da sogno con i propri budget, partire rimane comunque una priorità per l'80% degli italiani, con prenotazioni varie che fioccano già da ora, come rivela la ricerca sui Travel Trends del 2024 di. Secondo i dati raccolti dalla ricerca, gli italiani non rinunceranno a viaggiare: l’80% prevede di fare lo stesso numero di viaggi, se non di più, nel corso del 2024 rispetto al 2023. Ci sposteremo sempre di più verso mete culturali e ci faremo ispirare sempre di più da serie TV – l'uscita della terza stagione di Emily in Paris su ...