Sirio Salerno ’92 | ultima casalinga di fase a orologio | a Matierno c’è Taranto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutisfidadellaaddi Serie B femminile per la’92, già certa del primato finale e dunque dell’accesso alla semifinale playoff ma ugualmente vogliosa di portare a termine la stagione senza sconfitte. Domani sera – sabato 9 marzo – sarà la Nuovi Orizzontia far visita alle granatine di coach Njegos Visnjic. Palla a due alla 19:30 sul parquet del PalaSilvestri-Itsvil Arena con la direzione arbitrale di Alberto Arciello (Napoli) e Raffaele Vettone (Caivano). Come De Mitri e compagne, anche il sodalizio pugliese ha vinto le prime due partite della. Match impegnativo in considerazione anche della grande tradizione e del valore delle avversarie, ...