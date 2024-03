Sinner velocista | l’annuncio fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 8 marzo 2024), la notizia circolata nelle scorse ore ha mandato idell’azzurro in visibilio: adesso è pure. Non che serva Nostradamus, intendiamoci. È ovvio e scontato, essendo lui il campione del momento, che Janniksia in pole. Che il suo trionfo sia molto più probabile di quanto non lo sia, invece, quello di qualunque altro avversario possa eventualmente incontrare lungo il suo cammino. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itQuesto status di asso pigliatutto se l’è sudato, diciamocelo. Ha giocato talmente bene, negli ultimi mesi, che ora come ora sembra davvero che nessuno sia in grado di mettergli i bastoni tra le ruote. Non c’è riuscito neanche Novak Djokovic, in Australia, il che è quanto dire. E se Daniil Medvedev era sembrato a tanto così dal farcela, alla fine anche lui ha ...