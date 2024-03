Sinner | un ragazzo da ’triplete’ Caccia al titolo e Alcaraz nel mirino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sfida fra una promessa annunciata e una che si è fatta carne. Ovvero Kokkinakis contro, l’Indian Wells dell’azzurro già diventato un mito comincia oggi contro quel giovane australiano dal talento cristallino che qualche anno fa tutti faceva sognare. Poi fra Thanasi e il successo vero è passata una sfilza di infortuni. Ora, ildiventato ormai 27enne, si trova alla posizione 99 del ranking e nel deserto della California troverà un– con il quale ha già giocato tre volte – al massimo della forma. I precedenti sono tutti a favore di Jannik. Importanti i valori da mettere in campo oggi (non prima delle 19). L’esordio in un grande torneo può comunque rivelarsi insidioso anche per chi in questo 2024 non ha ancora perso una partita e punta al terzodi fila. Sarà fondamentale cominciare bene ...

