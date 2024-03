Sinner numero due al mondo | cosa deve succedere per superare Alcaraz

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il campione azzurro non si ferma e dopo aver conquistato la terza piazza punta a scavalcare lo spagnolo nel torneo della Californiaci ha preso gusto e non vuole mollare la presa. E così, dopo la terza posizione vuole attaccare la seconda piazza che in questo momento è occupata da Carlos. Una scalata in piena regola. E senza che ci siano soste o pause di alcun genere. E’ affamato, il campione italiano e non vuole fermarsi per nessun motivo al. Dopo il trionfo di Rotterdam, Jannik è salito alla posizione3 del ranking Atp e adesso ci sono possibilità di poter scalzare Carlose già ad Indian Wells il torneo cominciato da poco. Jannikdurante una partita (Ansa Notizie.com)Ma come è la situazione? Ad oggi, e con Indian Wells appena cominciato, ...