Sinner non delude | a Indian Wells debutto vincente in due set 6-3 | 6-0 su Kokkinakis

ATP Indian Wells - Jannik Sinner : “Il mio obiettivo è costruire la miglior versione di me stesso - se non lavoro sto male”. Jannik Sinner si è reso protagonista di un inizio di stagione folgorante, conquistando il suo primo titolo Slam in Australia, battendo Novak Djokovic e Daniil ... (oasport)

ATP Indian Wells - il ritorno di Jannik Sinner. Esordio con Kokkinakis - tabellone non banale fino ad Alcaraz. Dopo quasi un mese dall’ultima partita giocata, c’è il tanto atteso ritorno di Jannik Sinner. Un 2024 da imbattuto fino ra quello dell’altoatesino, che ha ... (oasport)

